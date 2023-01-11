Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

Варшавський метрополітен передасть Києву 60 вагонів метро.

Відповідного листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами підписали мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський, повідомляє пресслужба КМДА.

У середу до Києва прибули мери чотирьох міст – Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло, які у 2019 році заснували Пакт вільних міст. 26 вересня минулого року до Пакту приєднався й Київ.

Кличко нагадав, що від початку повномасштабної війни 4 європейські столиці не припиняють допомагати Києву.

За цей час від Праги столиця України отримала, зокрема, 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів. Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для КП "Київтеплоенерго". Варшава стала, зокрема, логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст та країн – в тому числі, 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ "Київводоканал". Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів.