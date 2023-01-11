"Укроборонпром" почав виробляти вдосконалені 82-мм осколкові міни у одній із країн НАТО

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Як запевнили у пресслужбі "Укроборонпрому", удосконалена міна рази кращою за штатну.

"Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – розповіли в концерні

Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 одиниць., на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств "Укроборонпрому", це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.