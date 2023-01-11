Зеленський: Люди з громадянством РФ не повинні мати українського – нехай живуть у Росії

Українці, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського громадянства.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентами Литви та Польщі у Львові, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання, щоб усі люди, які на сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ, і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу – щоб усі ці люди обов'язково мали громадянство одне – РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай із цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо", – заявив Зеленський.

Таким чином він відповів на запитання журналістів про те, яких рішень щодо позбавлення українського громадянства чекати після припинення громадянства чотирьох народних депутатів – Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Відповідаючи на запитання, на якій підставі відбувалася процедура позбавлення громадянства зазначених осіб, Зеленський зазначив: "Частина зазначених осіб його позбавлена саме через наявність громадянства інших держав відповідно до законодавства та Конституції України".

Водночас він уточнив, що не може розголошувати всіх деталей.