Відсьогодні набули чинності зміни до порядку реєстрації податкових накладних

Відсьогодні, 11 січня, набули чинності зміни в порядок реєстрації податкових накладних, розроблені разом з експертами, бізнесом та фінансовим комітетом Верховної Ради.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Відповідно до змін, зокрема:

автоматично розблоковуються пдаткові накладні, заблоковані з 14 жовтня до реєстрації таблиці даних підприємства (за УКТ ЗЕД в діючих таблицях);

податкові накладні/розрахункові коригування на обсяг операцій в них до 5000 грн.

Обсягом до 500 тис. грн на місяць реєструються безумовно.

Рішення про віднесення платника до ризикових повинні бути мотивовані конкретними обставинами, вказаними в рішенні;, а виведення платника з категорії ризикових автоматично тягне виведення всіх його контрагентів за умови, що вони внесені до переліку ризикових виключно по причині господарських операцій з платником, якого вивели з ризикових.

Також підвищений поріг показника позитивної історії для платників до 1 млн грн на місяць.