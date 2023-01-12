Instagram проведе редизайн додатка

Instagram оголосив, що в лютому проведе редизайн додатка, спрямований на спрощення навігації після багатьох років заплутаних змін, спрямованих на просування різних продуктів, таких як Instagram Shop і Reels.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Починаючи з лютого ми змінюємо навігацію в Instagram, щоб людям було простіше ділитися інформацією та спілкуватися зі своїми друзями та інтересами. Панель навігації в нижній частині програми тепер матиме ярлик для створення контентк в центрі та Reels – праворуч", – сказано в повідомленні.

У рамках цієї зміни вкладку Instagram Shop буде видалено, однак користувачі зможуть налаштувати свій магазин та керувати ним, додали в компанії.

Як пише AIN.UA, попередні зміни, які замінили Reels замість Compose, були досить суперечливими, оскільки користувачі Instagram відчували, ніби компанія змушує їх використовувати нові продукти програми коштом загального досвіду користувача.

Компанія вперше перемістила вкладку Reels у середину панелі навігації у 2020 році, коли вона також замінила популярну вкладку Activity на вкладку Shop. Кнопку "Написати" та "Активність" також перемістили у верхній правий кут головного екрана, що ускладнило їх пошук. У той час Instagram пояснив, що ці зміни полегшать користувачам доступ до "розширеного набору продуктів" Instagram.

Але в останні місяці зросла негативна реакція на те, наскільки Instagram відхилився від своєї початкової місії.