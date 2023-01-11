Ренійський порт збільшив перевалку вантажів за рік у 6 разів

Ренійський морський порт у 2022 році збільшив обробку вантажів порівняно з попереднім роком у 6,5 раза – до 6,8 млн тонн.

Про це повідомив в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" Олексій Востріков, передають Порти України.

"У 2022 році порт Рені показав найкращий результат роботи за всі роки незалежності України. Обсяг вантажопереробки у 2022 рік склав 6,8 млн тонн, що у 6,5 раза вище за показники 2021 року (1,3 млн тонн)", – зазначив Востріков.

За його словами, Ренійський порт є одним із небагатьох морських портів України, який не зупинив свою роботу через російську воєнну агресію та продовжує обробку морських та річних суден. Зростання вантажообігу збільшило доходи підприємства.

Востріков нагадав, що із серпня 2022 року силами спеціалізованої філії "Днопоглиблювальний флот" АМПУ ведуться активні роботи по днопоглибленню акваторії порту Рені з доведенням до паспортних глибин. Наразі максимальна глибина біля морських причалів вже складає 7 метрів, що дозволяє приймати всі судна, осадка яких дозволяє пройти через підхідні канали. Орієнтовний термін закінчення експлуатаційного днопоглиблення заплановано на другий квартал 2023 року.

"Наразі Ренійський морський порт є одним з ключових портів України, який є важливою зв’язуючою ланкою між Україною та країнами Європи", – наголосив Востріков.

У листопаді у Ренійському морському порту почав роботу контейнерний термінал "Вікінг Альянс", який є єдиним в Україні контейнерним терміналом, що працює після російського військового вторгнення у лютому.

За даними АМПУ, порти Дунайського регіону у січні-листопаді 2022 року наростили перевалку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року майже втричі – до 14,5 млн тонн.

Ренійський морський порт розташований на лівому березі річки Дунай за 63 милі від гирла річки. Проектна потужність – 7,7 млн тонн. Кількість вантажних причалів – 33, довжина вантажного причального фронту – 3,96 кілометра. У порту працюють ДП "Ренійський морський торговельний порт", ТОВ "РеніЛіс", ТОВ "Рені-Термінал", ТОВ "Агро-Рені", ТДВ "Ренійський елеватор", ТОВ "Рені-Лайн", ТОВ "Укрчем", ПП " Ларус Шиппінг" та інші портові оператори.