США допоможуть українським військовим посилити кібербезпеку та кібероборону
Про це повідомляє АрміяInform.
Як повідомляється, між Міністерством оборони України і Фондом цивільних досліджень та розвитку США укладено Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковано стале співробітництво з розвитку і впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.
Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ.
Ідеться також про інтенсифікацію та розширення зв’язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному й технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.
Передбачені меморандумом заходи спрямовані насамперед на підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, у яких вони опрацьовуються.
Наразі поточною дорожньою картою взаємодії між Міноборони та CRDF Global визначено наступні заходи:
- підтримка залучення зовнішньої експертизи для проведення реформ кібернапрямку Міноборони/ЗСУ;
- методологічна та практична допомога в набутті спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп’ютерні інциденти у військовій сфері (MIL.CERT-UA);
- організація та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців Міноборони/ЗСУ, студентів вітчизняних військових учбових закладів;
- спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.