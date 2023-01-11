За три місяці "митного безвізу" оформлено більше 700 транзитних декларацій, – Держмитслужба

За три місяці "митного безвізу" оформлено більше 700 транзитних декларацій, і з кожним місяцем кількість декларацій T1 зростає.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

"Починаючи із запуску так званого "митного безвізу" – упродовж жовтня-грудня 2022 року оформлено 444 транзитні декларації на виїзд з України. Кількість оформлених декларацій зростала з 22 у жовтні до 285 у грудні, тобто майже у 13 разів", – сказано в повідомленні.

Водночас, упродовж жовтня-грудня 2022 року на в’їзд в Україну оформлено 264 декларації під процедурою спільного транзиту.

З 1 жовтня 2022 року Україна стала повноправною країною-учасницею Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами й розпочала міжнародне застосування NCTS.

Відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.