Кореспондентські рахунки банків зросли вдвічі через нові вимоги НБУ

Обсяг коштів на коррахунках банків у середу, 11 січня, коли почали діяти нові підвищені вимоги Національного банку України до обов’язкових резервів, зріс до 140,56 млрд грн з 73,52 млрд грн напередодні та 70,99 млрд грн на два дні раніше.

Про це йдеться в даних НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Обсяг погашення депозитних сертифікатів у цей день у 443,86 млрд грн значно перевищив обсяг їхнього розміщення – 378,90 млрд грн.

У той самий час НБУ поки не оприлюднив дані про новий розмір обов'язкових резервів, вказуючи лише дані за попередній період – з 11 грудня минулого року до 10 січня цього – 69,76 млрд грн.

Як повідомлялося, 8 грудня Нацбарнк оголосив, що з 11 січня підвищить норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. – відповідно до 5% та 15% та дозволить покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. За оцінками Нацбанку, таке рішення дозволить Мінфіну залучити додатково мінімум 50 млрд грн, а за деякими оцінками – до 70 млрд грн.