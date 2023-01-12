Загальна кількість зареєстрованих інвесторів за минулий рік зросла в 5,5 раза, – РЦ

Загальна кількість зареєстрованих інвесторів у 2022 році зросла у 5,5 разів – з 22,79 тис. до 126,79 тис.

Про це повідомляє Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, який виконує функції центрального контрагента, передає Інтерфакс-Україна.

Основне зростання відбулося у травні – з 32,69 тис. до 93,69 тис. – і, ймовірно, було пов'язане з реалізацією в додатку monobank простої процедури купівлі ОВДП, що тоді на порядок збільшило кількість угод із держоблігаціями на Українській біржі.

До кінця першого півріччя 2022 року кількість інвесторів досягла 104,45 тис., а далі зростала вже не так швидко, у тому числі в грудні – на 2,74 тис.

Щодо вторинного ринку цінних паперів, то з моменту поновлення його роботи в серпні, за даними РЦ, суттєвого зростання не відбулося, а основним інструментом залишаються гривневі ОВДП. Зокрема, якщо в серпні з ними було укладено 15,92 тис. угод на 8,8 млрд грн, то в жовтні – 16,23 тис. на 4,4 млрд грн, а в грудні – 14,3 тис. на 15 6 млрд грн.

Із доларовими облігаціями у серпні РЦ провів 9 угод на $3,7 млн, у жовтні – 48 угод на $120 млн та у грудні – 69 угод на $68 млн.

Щодо акцій, то показники операцій з ними невеликі та без вираженої динаміки. Зокрема, якщо в серпні з акціями українських емітентів було укладено 46 угод на 33 млн грн, то у жовтні – 72 угоди на 4,4 млн грн, а в грудні – 65 на 29,3 млн грн.

З акціями іноземних емітентів у серпні РЦ провів 58 угод на 83 млн грн, у жовтні – 62 угоди на 35 млн грн та у грудні – 22 угоди на 15 млн грн.

РЦ також повідомив, що найбільш активними брокерами-учасниками клірингу в грудні були (у міру спадання) ICU, "Приватбанк", "Укрексімбанк", mono та "Універ капітал".

Другу п'ятірку сформували Dragon Capital, "Сітібанк", "Сенс Банк" (раніше – "Альфа-Банк"), "Спайк-інвест" та "Райффайзен Банк".