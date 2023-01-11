Голова "Укренерго" спрогнозував зменшення відключень світла на вихідні

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розраховує на зменшення обсягів відключення електроенергії на вихідних через потепління і, як наслідок, – на зниження споживання.

Про це Кудрицький заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", – сказав Кудрицький.

Крім того, за його словами, енергетики докладають максимум зусиль, щоб підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей.

"Також ми зараз працюємо над тим, щоб вичавити з енергосистеми ті генеруючі потужності, які є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб генерації ставало в наявності дедалі більше", – пояснив Кудрицький.

При цьому він наголосив, що економія електроенергії, як і раніше, залишається вкрай необхідним заходом, оскільки це дає дуже позитивний ефект на енергозабезпечення.

"Заклик економити, особливо зараз, у холодний час, коли споживання зростає, і тим обсягом генерації неможливо його покрити, дуже актуальний. Що більше ми заощадимо електроенергії, то більше її залишиться нашим співгромадянам, із якими ми живемо в одній країні та в одній енергосистемі", – сказав Кудрицький.

Він також зазначив, що, як і раніше, вважає "блекаут країни сценарієм швидше теоретичним", але у разі значних руйнувань російськими загарбниками енергосистеми, які нівелюють зусилля щодо її відновлення, можуть бути тривалі відключення, як це було в листопаді після масованих атак.

Коментуючи питання імпорту електроенергії, Кудрицький зазначив, що розраховує на реалізацію ухвали уряду, яка передбачає невідключення промислових споживачів від енергопостачання в разі закупівлі імпортного ресурсу.

"Нещодавно уряд прийняв ухвалу, яка має стимулювати українських споживачів, насамперед промислових, купувати е/е для власних потреб з імпорту для того, щоб в енергосистемі залишалося більше ресурсу іншим споживачам. Сподіваюся, цей механізм найближчим часом теж запрацює і дасть можливість збільшити обсяг е/е, яким ми зможемо оперувати у системі", – зазначив голова "Укренерго".

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що з початком нового року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.