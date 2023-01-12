У дев’яти областях – аварійні відключення електроенергії

Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. У дев’яти областях вже діють аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в компанії, загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім того, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Зазначається, що "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.