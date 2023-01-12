У центрі Львова арештували нерухомість, яке належало російській компанії

У Львові заарештували та передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно товариства, кінцевим бенефіціаром якого є громадяни РФ. Йдеться про нежитлові приміщення в центрі міста вартістю 3,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підприємство незаконно заволоділо двоповерховим приміщенням загальною площею близько 160 квадратних метрів.

"Для цього його представники вступили у змову із місцевим мешканцем. Він, використовуючи підроблене рішення суду, отримав право власності на об’єкт нерухомості. Після цього було вчинено ряд правочинів для передачі майна у власність товариства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно діяльності посадовців компанії та львів’янина здійснюється досудове розслідування за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та підробки документів.

Наразі мешканцю Львова вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а матеріали щодо інших – виділено в окреме провадження.