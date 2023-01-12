Продажі автомобілів у Росії за рік обвалилися на майже 60%

У Росії за рік продажі легкових автомобілів впали на 58,8%. Загалом було продано 687,3 тис. автівок.

Про це свідчать дані Асоціації європейського бізнесу, передає "Комерсант".

Зазначається, що у порівнянні з груднем 2021 року місячні продажі легковиків скоротилися на 50,2%, до 64 072 штук.

Голова комітету автовиробників АЕБ Олексій Каліцев назвав визначальними зовнішніми факторами для розвитку ринку в 2022 році санкційний тиск, розрив логістичних ціпочек і паралельний імпорт.



"Впевнений, що ситуація буде змінюватися. Можливо, на нових правилах і принципах, але тем не менше", – сказав він під час пресконференції.

У 2021 році в Росії продали 1,66 млн автомобілів.