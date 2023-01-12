Офіс "інвестнянь" заявляє про збереження портфелю проєктів на понад $2 мільярди

Команда урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, попри війну, змогла створити інвестиційний портфель із 11 проєктів на суму понад $2 млрд.

Про це йдеться у повідомленні UkraineInvest, що є в розпорядженні "Укрінформ".

"Попри повномасштабну війну росії проти України команді UkraineInvest вдалося створити інвестиційний портфель з 11 проєктів на суму 2+ млрд доларів. Крім того, було залучено та супроводжується інвестиційний проєкт глобальної компанії Kingspan щодо побудови 6 заводів із виробництва будівельних матеріалів, обсягом 250+ млн доларів та кількість понад 1000 робочих місць", – йдеться у релізі.

Команда UkraineInvest залучила і супроводжує проєкти з виробництва сільськогосподарської техніки на суму $20 млн та з виробництва цементу на $20 млн дол. Наголошується, що ці показники свідчать про те, що міжнародні інвестори продовжують підтримувати нашу державу та активно інвестують в економіку України вже зараз.

Зазначається, що також планується створення найсучаснішого технологічного кампусу серед 200 підприємств компанії у 74 країнах.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Державне агентство із залучення інвестицій (UkraineInvest) отримало 23 заявки на надання пільг від потенційних інвесторів на загальну суму понад $2 млрд.