Енергетики відновили понад половину пошкоджених об’єктів інфраструктури, необхідних для опалення

Енергетики спільно з місцевою владою та комунальними службами відновили понад 55% зруйнованих та пошкоджених ворогом об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", – зазначив він.

За його словами, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним в повному обсязі.

"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов’язково пройдемо і другу", – наголосив Чернишов.