Роботодавцям дозволили не індексувати розмір зарплат у цьому році, – Держпраці

Через призупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" у 2023 році роботодавці мають право не проводити індексацію заробітної плати, хоча можуть індексувати виплати за власним бажанням.

Як повідомили у Державній службі з питань праці, відповідна норма передбачена законом "Про державний бюджет України на 2023 рік".

"Законом передбачено ряд важливих показників на 2023 рік, зокрема зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення"... Отже, усі роботодавці отримають послаблення на 2023 рік у вигляді призупинення обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Держпраці звертають увагу на те, що зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" торкнеться не лише заробітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим законом, зокрема:

пенсії;

стипендії;

грошового забезпечення;

суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

"Разом з тим, власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв’язку з високим рівнем інфляції в Україні", – додали у Держпраці.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що у 2023 році уряд України все ж планує проводити індексацію пенсій, однак не уточнив конкретних показників.

Щорічна індексація пенсій відбулася 1 березня 2022 року, тоді виплати підвищили на 14%.