У Раді зареєстровали проєкти постанов про припинення повноважень Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Ініціатором виступив народний депутат з фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.
"Відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє: припинити достроково повноваження народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія "Опозиційна платформа – За життя", у зв’язку з припиненням громадянства України", – йдеться в одному проєктів.
Документи щодо указаних політиків вже передано на ознайомлення профільного комітету.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.