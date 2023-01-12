До земельного кадастру за 10 років внесли дані про 71% території України
Про це повідомляє Державна служба геодезії, картографії та кадастру.
Крім того, до Земельного кадастру також внесено дані про 776 тис. км державного кордону України, про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та землі в межах територій територіальних громад загальною площею понад 3 112,10 тис. га (10 245 населених пунктів та одна територіальна громада), а також 1179 обмежень на користування землями загальною площею 486,8 тис. га.
За 10 років до даних Держземкадастру надано доступ понад 11 тис. користувачів, у тому числі 5 433 нотаріусам, 2 518 сертифікованим інженерам-землеупорядникам, 1 254 органам державної влади, 1 043 Центрам надання адміністративних послуг та іншим органам місцевого самоврядування.
У Держгеокадастрі уточнили, що наразі забезпечено інформаційну взаємодію Земельного кадастру з містобудівним кадастром, кадастрами інших ресурсів та інших інформаційних систем, власниками яких є апарат Ради національної безпеки та оборони, Міністерство юстиції, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Національна агенція запобігання корупції служба та інші органи державної влади.
Державний земельний кадастр почав функціонувати в Україні з 1 січня 2013 року.