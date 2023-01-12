Митниця передала на потреби оборони за рік 1200 конфіскованих автомобілів
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За 2022 рік Державна митна служба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 356,4 млн грн.
Як повідомляється на сайті відомства, найчастіше передавали такі товари:
- 1231 автомобіль на 167,4 млн грн;
- майно військового призначення на суму 44,3 млн грн;
- 1,5 млн пачок цигарок вартістю 39,6 млн грн;
- одяг та взуття на суму 14,6 млн грн;
- 6482 одиниць комп'ютерної техніки на суму 12,4 млн грн;
- 837 мобільних телефонів на 10,2 млн грн;
- запчастини до авто на суму 10,0 млн грн;
- продукти харчування на 4,5 млн грн;
- годинники на 3,3 млн грн;
- лісоматеріали на 3,2 млн грн;
- медичні вироби на 2,2 млн грн;
- навушників 2 102 одиниці на 2,1 млн грн;
- інші категорії майна на 30,4 млн грн.
Основними отримувачами конфіскованого майна стали:
- Міністерство оборони України – 299,7 млн грн;
- Державна прикордонна служба України – 25,8 млн грн;
- Обласні військові адміністрації – 13,8 млн грн;
- Міністерство внутрішніх справ – 9,6 млн грн;
- Служба безпеки України – 7,4 млн грн.