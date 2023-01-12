Кабмін оприлюднив постанову про безкоштовний обмін старих ламп освітлення на енергоощадні

Місцеві органи влади мають вирішити питання зі збором, перевезенням та утилізацією відпрацьованих ламп розжарювання, які отримає "Укрпошта" у межах експерименту з обміну таких ламп на енергоощадні LED-лампи.

Відповідне доручення закріплено постановою Кабміну №25 від 10 січня 2023 року.



Згідно з документом, обласні держадміністрації, обласні та районні військові адміністрації мають укласти договори про здійснення збору, перевезення та утилізації за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду місцевих бюджетів за справляння екологічного податку.



Також уточнюється, що п'ять LED-ламп можна отримати лише один раз в обмін на справні лампи розжарювання. Несправну LED-лампу, отриману в межах програми обміну, можна обміняти протягом місяця один раз.



При замовленні та одержанні ламп необхідно надати реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як повідомлялося, із 16 січня в Україні розпочинають у режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, повноцінно програма запрацює наприкінці січня. Українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на пять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

На першому етапі уряд планує замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.