Відбудову зруйнованих росіянами міст розпочнуть з Ірпеня, – Шмигаль

Відбудова постраждалих внаслідок російського військового вторгнення українських міст в межах платформи United24 розпочнеться з Ірпеня.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи United24", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що на першому етапі в цілому 18 житлових будинків будуть відновленні в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила.

За словами Шмигаля, на платформі United24 зібрано більшу частину суми, що необхідна для відновлення.

"Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз. Понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок. Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, напередодні Шмигаль заявляв, що на сьогодні загальна сума на відновлення України, джерела надходження яких уже зрозумілі, становить близько 110 млрд грн.