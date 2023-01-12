Уряд Чехії створив посаду уповноваженого з відновлення України

Уряд Чеської Республіки створив нову посаду – уповноваженого з відновлення України. Ним став колишній заступник міністра оборони Томаш Копечний.

Про це йдеться в повідомленні чеського уряду, передає Укрінформ.

"Координація державної та неурядової допомоги Україні під час воєнного конфлікту, але особливо в її реконструкції після війни буде найважливішим завданням нового урядового уповноваженого з реконструкції України", – сказано в повідомленні.

Новий уповноважений уряду Чехії з відновлення України координуватиме допомогу, яку надають державні та недержавні організації.

Зазначається, що Чехія дуже зацікавлена ​​в тому, щоб допомогти зруйнованій країні з оновленням, і хоче зосередитись насамперед на Дніпропетровській області.

Копечний також представлятиме Чехію на міжнародних переговорах з питань підтримки та відновлення України. Він також очолить чеську частину постійної робочої групи з відновлення України, яка буде створена в рамках Чесько-Української міжурядової комісії з економічної, промислової та наукової та технічної співпраці.

Томаш Копечний до цього часу працював заступником міністра оборони і активно брав участь у діяльності Чехії на підтримку України.