Фонд держмайна знайшов покупця на спиртзавод з майданчиками у п’яти областях за 142 мільйони

ТОВ "Ес Ойл" виграло право на приватизацію єдиного майнового комплексу (ЄМК) Сторонибабського спиртового заводу, що входить до складу ДП "Укрспирт", з активами у п’яти регіонах України за 142 млн грн, що у 2,7 раза перевищує його стартову вартість (53,36 млн грн).

Відповідні підсумки торгів, що відбулися за участі вісьмох претендентів 12 січня, оприлюднені на сайті онлайн-майданчику "Прозорро.Продажі", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Після пропозиції "Ес Ойл" найбільшу ціну за актив запропонували ТОВ "Аква Солар Інвест" (80 млн і 100 грн) та ТОВ "Нью Іт Солюшнс" (80 млн грн).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії-переможця "Ес Ойл" зі статутним капіталом 11 тис. грн є Олександр Варцаба. Компанія займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом, прибиранням та видаленням небезпечних відходів, а також будівництвом.

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За даними Фонду держмайна, ЄВК Сторонибабського спиртового заводу розташовано на семи земельних ділянках загальною площею близько 140 га, розташованих у смт. Красне та с. Сторонибаби Львівської області, Кам'янці-Подільському Хмельницької області, місті Борщів та смт Дружба Тернопільської області, Луцьку Волинської області, с.Дружне Вінницької області.

Актив виставлено на продаж Фондом державного майна 4 січня, він складається з будівель та споруд загальною площею 18 тис. кв. м. Включає виробничі та адміністративні будівлі, бродильні відділення, електропідстанцію, станцію очищення води, склади, зерносховища, цех вуглекислоти, будинок побуту, корівник та ін. Спиртзавод оснащений необхідним технологічним обладнанням та комунікаціями.

Фонд держмайна вказував, що спиртзавод може виробляти 30 тонн етилового спирту на добу. Підприємство спеціалізується з виробництва спирту, мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв.