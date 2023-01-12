Понад 2,4 мільйона українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, – Кубраков. ІНФОГРАФІКА

Станом на осінь 2022 року понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі. Через "Дію" заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тис. українців.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним із інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроєкт №7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради. Закон визначає хто зможе отримати компенсацію, в якому виді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла", – написав Кубраков.

За його словами, громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації.

Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації – цим максимально децентраліються повноваження в питанні компенсацій.

"Щодо джерел фінансування, то ми розраховуємо, що це будуть заарештовані активи Росії. Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову", – зазначив Кубраков.

Однак, він додав, що законопроєктом не закриваються всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. Він є рамковим, під який буде розроблятися комплекс підзаконних актів.





