Одна з найбільших ІТ-компаній в Україні купила ще одного конкурента за кордоном

Міжнародна сервісна ІТ-компанія GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) оголосила про придбання латиноамериканської компанії Hexacta, яка займається розробкою програмного забезпечення, а також надає послуги з розробки та аналітики даних.

Як повідомляється у пресрелізі GlobalLogic, Hexacta об’єднує понад 800 співробітників у 10 центрах розробки в США Штатах і Латинській Америці, включаючи Аргентину, Колумбію, Перу та Уругвай.

"Проводячи діяльність у п’яти країнах, Hexacta зміцнює присутність GlobalLogic у Латинській Америці... Її стратегічне розташування на узбережжі ідеально підходить для клієнтів у Північній та Південній Америці, пропонуючи більшу географічну близькість і меншу різницю в часових поясах", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що це придбання дозволить GlobalLogic посилити позиції групи Hitachi в інформаційних технологіях (ІТ), операційних технологіях (ОТ) і продуктах, а також прискорити її зростання, сприяючи розширенню бізнесу платформи Lumada.

Умови угоди не розголошуються. Очікується, що вона буде завершена до кінця першого кварталу 2023 року. Планується, що Hexacta збереже топменеджмент і персонал, працюючи як дочірня компанія, що повністю належить GlobalLogic.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року GlobalLogic Inc. оголосила про підписання угоди про придбання Fortech, провідної румунської компанії з розробки програмного забезпечення.

У травні минулого року повідомлялося, що керівництво японської компанії Hitachi, яка минулого року придбала ІТ-компанію GlobalLogic з офісами та 7500 співробітниками в Україні, розглядає можливість перенесення її офісів за кордон. В GlobalLogic тоді цю інформацію спростували.

На Україну припадає 31% глобального штату компанії, що налічує щонайменше 23 600 IT-спеціалістів у 14 країнах. Таким чином, GlobalLogic є однією із найбільших ІТ-компаній за кількістю співробітників в Україні.