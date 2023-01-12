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Рада підтримала ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості

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Рада підтримала ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості
Верховна Рада ухвалила за основу два законопроєкти, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.

За прийняття законопроєктів №8298 та №8299 у першому читанні проголосували 246 та 243 нардепи відповідно, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, серед передбачених цими законопроєктами основних новацій:

  • звільнення імпорту обладнення та комплектуючих від сплати ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання виключно для власного виробництва (за конкретними кодами) без права відчуження у наступні п’ять років;
  • звільнення від сплати ПДВ та мита імпорту обладнання для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності;
  • скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка перероблятиметься на території України;
  • звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях;
  • звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;
  • продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану;
  • віднесення електронної марки та цифрової поштової марки до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;
  • звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів дубльованих,озвучених державною мовою на території України.

Як повідомивомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

Перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнював, що проти ухвалення законопроєктів про додаткові пільги виступило Міністерство фінансів, крім того, зниження податків не погоджено з МВФ.

Очікувалось, що крім звільнення від імпортного ПДВ обладнання, до пакету законопроєктів про пільги має увійти звільнення від сплати екологічного податку, а також окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості, вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях та пакет неподаткових заходів підтримки.

Раніше гендиректор групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розповідав про переговори з Міністерством економіки та Офісом президента про зменшення податкового навантаження. Крім того, Ахметову належить енергохолдинг ДТЕК, підприємства якого разом із металургами є одними з найбільших забруднювачів повітря.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Мне кажется что Данила Гетманец генетический кацап и мразь!!!
  • Vitaly Korshik
    Генетично це його проблеми хто воно , але то що морально-ідеологічно воно - мерзота - точно, шкідник і ворог українського народу, для приклада чого тільки варто в цьому "законопроєкті" пільги про скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для олігархів які прихватизували у народу його активи, це що його надра? що воно розпоряджається надрами народа і дарує олігархам ренту з корисних копален, так хай цей шкідник і ворог поверне завдані втрати народу з власної кішені, чи що ці перероблені надра в виробів їдуть на потреби ЗСУ?, так ні все "провтикали",-продають населенню в три дорога користуючись монопольнимии положеннями. Зато для ФОПів і спрощенців хоче підвищити податки і скасувати пільги: наприклад "звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях" - це і так зрозуміло - просто ні з чого платити, так щей хоче показати що це одне і теж, так звільніть спрощенців і пайовиків теж від сплати навідь не ренти з надр, а з їх власних паїв так ні прості люди повинні платити з себе останню шкіру , а олігархам з надр з яких сам Бог велів платити як у всіх цівілізованих країнах можно не платити, ще продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану Джерело: https://biz.censor.net/n3392913 Ну що це не розкрадання країни і доведення народу до зубожінні?
  • Garry Dron
    Рада підтримала ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості Джерело: https://biz.censor.net/n3392913

    ДОПОМОГАТИ ОЛІГАРХАМ ЦЕ СВЯТЕ ДЛЯ Зе ВЛАДИ
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