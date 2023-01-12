У Швеції знайшли велике родовище рідкісних металів

На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке, скоріш за все, є найбільшим із відомих у Європі.

Про це повідомляє SVT, передає Європейська правда.

Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих шахт, може йтися про мільйон тонн сировини.

"Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для "зеленого переходу". Із постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо", – зазначив керівник компанії Ян Мострьом.

Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.

Міністерка з питань бізнесу й енергетики Швеції Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у "зеленому переході" Європи.

"Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером "зеленого переходу". Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність", – зазначила вона.

Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять із Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти.