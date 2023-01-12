Інфляція у США сповільнилася до мінімуму за останній рік

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у грудні зросли на 6,5% щодо того ж місяця минулого року.

За даними Міністерства праці США, таким чином інфляція суттєво сповільнилася, порівняно із зафіксованим у листопаді минулого року зростанням цін на 7,1%, і тепер перебуває на найнижчому рівні з жовтня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, темпи зростання цін на енергоносії у США минулого місяця сповільнилися до 7,3% після стрибка на 13,1% у листопаді, зокрема бензин подешевшав на 1,5% (місяцем раніше він подорожчав на 10,1%). Проте зростання вартості електроенергії прискорилося до 14,3% з 13,7%.

Водночас вартість продуктів харчування зросла у грудні в річному вимірі на 10,4% (порівняно із 10,6% місяцем раніше). При цьому вживані автомобілі подешевшали на 8,8% (у жовтні вони подорожчали на 3,3%).

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) зросли на 5,7% у річному вираженні та на 0,3% у помісячному. У листопаді підвищення становило 6% за рік та 0,2% за місяць.

Федеральна резервна система (ФРС) уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із важливих факторів при ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції ФРС становить 2%.

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 31 січня – 1 лютого.