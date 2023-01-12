Рада дозволила сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима

Верховна Рада ухвалила законопроект 4366, яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Це допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги", – написав Гончаренко.

Зазначається, що, згідно з документом, рахунки електронних "гаманців" прирівнюються до банківських рахунків.

Як нагадав заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, на час війни в Україні обіг електронних грошей обмежений.

Як повідомлялося, в листопаді Національний банк презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей Нацбанку.