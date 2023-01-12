Збитки від руйнування спортивних об’єктів перевищують $250 мільйонів, – міністр

В Україні постраждало 320 спортивних об’єктів через військову агресію РФ. 87 із них – зруйновано повністю або знищено частково. Розмір втрат сягає понад $250 млн.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"За уточненою інформацією, стало відомо про суттєві та масові руйнування спортивної інфраструктури в Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Наприклад, на Миколаївщині, в 11 селах Первомайської об’єднаної територіальної громади усі спортивні зали, у тому числі комплекс культури та спорту, фактично у непридатному стані", – написав Гутцайт.

Він додав, що в містах і селах Херсонської області зруйновано та пошкоджено 24 об’єкти спортивної інфраструктури, 21 з яких – за останні кілька тижнів.

"На жаль, "різдвяне перемир’я" по-російськи – це нові руйнування спортивної інфраструктури. Кадри пожежі з льодової арени "Альтаїр" у Дружківці Донецької області в результаті прямого влучання ракети окупантів бачив, мабуть, увесь світ. Перших руйнувань арена зазнала ще 16 травня минулого року. Вже відтоді її не можливо було використовувати за призначенням. Але кілька місяців вона слугувала як гуманітарний штаб для цивільного населення, і час від часу зазнавала нових пошкоджень. Після останнього – її навряд чи вдасться відновити", – зазначив Гутцайт.

Завдяки роботі наших ПВО без суттєвих руйнувань у період-новорічних свят обійшлося у столиці, яка кілька разів потерпала від цілеспрямованих обстрілів. Напередодні Нового року тільки осколки ракети впали на стадіон "Темп", а в останній день 2022 року зазнали пошкоджень корпуси та спорткомплекс КНУ імені Тараса Шевченка.

У цілому найбільше спортивних об’єктів зруйновано у Луганській – 89, Донецькій – 61, Харківській – 46, Миколаївській – 27, Херсонській – 24, Київській – 21, Дніпропетровській – 15, Чернігівській – 12, Сумській – 11, областях.