Японія виділила $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України

Уряд Японії виділив $95 млн на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) у рамках партнерської угоди.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Угода була підписана 12 січня надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та помічницею керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:

посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;

підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;

відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;

підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;

зміцнення громадянського суспільства та соціальних зв’язків.

Раніше повідомлялося, що Японія вже надала Україні $1,1 млрд фінансової, гуманітарної та військової допомоги, і має намір виділити ще $500 млн.