Європейський суд підтвердив право туристів на відшкодування за подорожі, перервані через коронавірус

Європейський суд постановив, що мандрівники, на пакетну відпустку яких вплинули заходи з боротьби з пандемією COVID-19, можуть мати право на зниження вартості подорожі.

Рішення суддів означає, що інші туристи можуть вимагати повернення коштів, якщо їхні поїздки були перервані та послуги не надані через пандемічні заходи, пише DW.

Як повідомляється, двоє німецьких мандрівників купили двотижневу пакетну відпустку на Гран-Канарії, починаючи з 13 березня 2020 року, у німецького турагента. Пара вимагала зниження ціни на 70% через обмеження, які були введені на острові 15 березня 2020 року, а також їх дострокове повернення.

Пляжі були закриті, а влада Іспанії ввела комендантську годину, тобто туристам дозволялося залишати номери готелю лише для того, щоб поїсти. Готель заборонив доступ до басейнів і шезлонгів та припинив звичайну розважальну програму.

Через кілька днів двом мандрівникам повідомили, що вони повинні бути готові покинути острів у будь-який момент. Через два дні вони повинні були повернутися до Німеччини.

Турагент відмовився надати їм зниження ціни, заявивши, що не може нести відповідальність за "загальний ризик для життя".

Після того, як пара подала до суду на організатора, регіональний суд Мюнхена звернувся до Європейського суду з проханням розтлумачити директиву ЄС щодо пакетних подорожей.

Директива про пакетні подорожі передбачає сувору відповідальність агента. Мандрівники мають право на відповідне зниження ціни протягом будь-якого періоду, протягом якого була "відсутність відповідності", за винятком випадків, коли ці зміни пов’язані з мандрівником.

"Причина невідповідності туристичних послуг і, зокрема, чи це пов’язано з організатором, не має значення. Він звільняється від такої відповідальності лише у випадках, коли невиконання або неналежне надання туристичних послуг пов’язане з мандрівником, що не стосується даного випадку", – йдеться в постанові.

Суд додав, що не має значення те, що влада Німеччини ввела аналогічні обмеження там, де проживала пара.

Мюнхенський суд тепер повинен оцінити суму компенсації, на яку пара має право на основі послуг, які зазвичай були б надані.