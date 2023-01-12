"Укрзалізниця" запустить новий поїзд зі Львова до Херсона

"Укрзалізниця" з 20 січня запускає поїзд 110/109 Львів-Херсон.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день.

Із Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Також "Укрзалізниця" змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ-Херсон.

Із 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06.

Із Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.