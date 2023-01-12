Обсяг готівкової гривні в обігу зріс за рік майже на 90 мільярдів, – Нацбанк
Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зокрема в обігу перебуває понад 2,9 млрд банкнот на загальну суму 710,5 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,5 млрд грн.
Нацбанк відзначає, що на зростання готівки в обігу вплинув початок повномасштабного вторгнення РФ, а також масовані ракетнимі удари РФ по енергетичній інфраструктурі України – у ці періоди попит на готівкову гривню зріс найбільше.
Загалом, станом на початок 2023 року на одного жителя України припадало: 71 банкнота і 169 платіжних розмінних та обігових монет.
Як і рік тому, в готівковому обігу перебувало найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше – монет номіналом 10 гривень (0,9%).
Серед банкнот найбільше у готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (26,5% від загальної кількості банкнот в обігу), найменше – номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово замінює ці банкноти на монети.
Як повідомялося, за даними НБУ, станом на 1 січня 2022 року в українському обігу перебувало 627,6 млрд грн готівки, що на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на початок 2021 року.