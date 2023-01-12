Обсяг готівкової гривні в обігу зріс за рік майже на 90 мільярдів, – Нацбанк

Станом на 1 січня 2023 року в обігу в Україні перебувала готівка на загальну суму 716,1 мільярда гривень, що на 88,5 млрд грн більше, ніж на початок минулого року (627,6 млрд грн).

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зокрема в обігу перебуває понад 2,9 млрд банкнот на загальну суму 710,5 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,5 млрд грн.

Нацбанк відзначає, що на зростання готівки в обігу вплинув початок повномасштабного вторгнення РФ, а також масовані ракетнимі удари РФ по енергетичній інфраструктурі України – у ці періоди попит на готівкову гривню зріс найбільше.

Загалом, станом на початок 2023 року на одного жителя України припадало: 71 банкнота і 169 платіжних розмінних та обігових монет.

Як і рік тому, в готівковому обігу перебувало найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше – монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Серед банкнот найбільше у готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (26,5% від загальної кількості банкнот в обігу), найменше – номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово замінює ці банкноти на монети.

Як повідомялося, за даними НБУ, станом на 1 січня 2022 року в українському обігу перебувало 627,6 млрд грн готівки, що на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на початок 2021 року.