Найбільший у світі виробник чіпів повідомив про рекордний прибуток за минулий рік

Найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників TSMC, яка розташована на Тайвані, повідомила про рекордні прибутки за 2022 рік, зумовлені високим попитом на чіпи для мережевого обладнання та персональних комп’ютерів 5G. Так, чистий дохід компанії перевищив $33 млрд.

Про це повідомляє Kyodo News.

Виробник мікросхем заявив, що його чистий прибуток зріс на 70,4% відсотка до історичного максимуму $33,5 млрд, оскільки продажі підскочили на 42,6%.

Як повідомляється, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. розглядає можливість будівництва другого заводу чіпів у Японії після заводу вартістю $8,6 млрд, який зараз будується в префектурі Кумамото.

TSMC також оцінює можливість відкриття заводу в Європі на тлі зростаючих закликів до створення більш географічно різноманітного ланцюжка поставок.

Зазначається, що запити клієнтів і підтримка японського уряду будуть критичними факторами при прийнятті рішення щодо другого заводу в Японії.

При цьому будівництво першого повинно завершитися невдовзі, адже початок виробництва чипів на ньому заплановано на грудень 2024 року.

Також повідомляється, що виробник мікросхем скоротить капітальні витрати до діапазону від $32 млрд до $36 млрд цього року з $36,3 млрд у 2022 році, оскільки глобальна інфляція та загострення конкуренції з конкурентами створили незрозуміле бізнес-середовище.