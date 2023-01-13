Найбільший у світі виробник чіпів повідомив про рекордний прибуток за минулий рік
Про це повідомляє Kyodo News.
Виробник мікросхем заявив, що його чистий прибуток зріс на 70,4% відсотка до історичного максимуму $33,5 млрд, оскільки продажі підскочили на 42,6%.
Як повідомляється, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. розглядає можливість будівництва другого заводу чіпів у Японії після заводу вартістю $8,6 млрд, який зараз будується в префектурі Кумамото.
TSMC також оцінює можливість відкриття заводу в Європі на тлі зростаючих закликів до створення більш географічно різноманітного ланцюжка поставок.
Зазначається, що запити клієнтів і підтримка японського уряду будуть критичними факторами при прийнятті рішення щодо другого заводу в Японії.
При цьому будівництво першого повинно завершитися невдовзі, адже початок виробництва чипів на ньому заплановано на грудень 2024 року.
Також повідомляється, що виробник мікросхем скоротить капітальні витрати до діапазону від $32 млрд до $36 млрд цього року з $36,3 млрд у 2022 році, оскільки глобальна інфляція та загострення конкуренції з конкурентами створили незрозуміле бізнес-середовище.