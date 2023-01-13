У Києві відновили рух двох маршрутів швидкісного трамваю, – Кличко

Із 13 січня у Києві відновлюють рух за двома трамвайними маршрутами Борщагівської лінії швидкісного трамваю – 1 та 3.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю: №1 "вул. Старовокзальна – Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна – вул. Сім‘ї Сосніних", – зазначив він.

Мер Києва додав, що це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці.

Маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 – чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

При цьому, автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.