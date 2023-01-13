Десять підсанкційних російських олігархів раніше отримали "золоті візи" у Великій Британії
Про це повідомила міністерка внутрішні справ країни Суелла Браверман, передає Радіо Свобода.
Вона уточнила, що ці олігархи потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.
"Хоча я не можу дати конкретних коментарів, як приклад низки дій, які ми вживаємо, я можу сказати, що ми вже застосували санкції до 10 олігархів, які раніше використовували цю програму, у межах нашої масштабної відповіді на російську агресію в Україна", – йдеться у заяві Браверман.
За словами міністерки, відкритість Великої Британії до глобального бізнесу несе ризики того, що "зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і злочинних цілей".
"Ми повинні переконатися, що клептократії, такі як Росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном", – зазначила вона.
Браверман додала, що з моменту вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Велика Британія застосувала санкції щодо 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних з російською державою, а також заморозила російські активи на суму $22 млрд.