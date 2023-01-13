Десять підсанкційних російських олігархів раніше отримали "золоті візи" у Великій Британії

У Великій Британії заявили, що десять російських олігархів, які використовували візовий план для залучення інвестицій (так звані "золоті візи"), щоб отримати дозвіл на проживання, потрапили під санкції.

Про це повідомила міністерка внутрішні справ країни Суелла Браверман, передає Радіо Свобода.

Вона уточнила, що ці олігархи потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.

"Хоча я не можу дати конкретних коментарів, як приклад низки дій, які ми вживаємо, я можу сказати, що ми вже застосували санкції до 10 олігархів, які раніше використовували цю програму, у межах нашої масштабної відповіді на російську агресію в Україна", – йдеться у заяві Браверман.

За словами міністерки, відкритість Великої Британії до глобального бізнесу несе ризики того, що "зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і злочинних цілей".

"Ми повинні переконатися, що клептократії, такі як Росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном", – зазначила вона.

Браверман додала, що з моменту вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Велика Британія застосувала санкції щодо 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних з російською державою, а також заморозила російські активи на суму $22 млрд.