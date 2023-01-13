СБУ заявила про спробу зламати електронну систему в галузі будівництва

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які намагалися легалізувати незаконні забудови через злам Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу, передає Укрінформ.

"Йдеться не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б призвести до дуже серйозних наслідків у майбутньому. В Україні змогли б узаконити сотні "проблемних" забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для життя і здоров’я тисяч українців", – зазначив він.

Також, за його словами, не допущено запуск нової масштабної корупційної схеми в будівельній сфері.

За даними спецслужби, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України, відомі "тіньові" посередники. Перевіряється також причетність посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, сказав Вітюк.

Він поінформував, що зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Також серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм, схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів.

При цьому "архітектором" можна було зробити будь-кого, зазначив представник СБУ.

Для цього представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему і редагування даних колишніх архітекторів з АР Крим.

Вітюк повідомив, що під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили: печатки органів влади, а також окремих суб’єктів господарювання у сфері будівництва та архітектури; комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій.

Вітюк уточнив, що у зазначених махінаціях "російського сліду не було".