В Україні запускають новий інформаційний телеканал. Він належатиме бізнесмену Кропачову
Про це виданню "Детектор Медіа" повідомив технічний директор майбутнього телеканалу Дмитро Скидан.
"Це залежатиме від багатьох факторів, але попередньо дата запуску – 22 січня", – зазначив він.
У 2022 році Кропачов викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу. Невдовзі після продажу ліцензії майно 4 каналу було заарештоване, адже власник каналу нардеп Олексій Ковальов перейшов на бік РФ.
Генеральною продюсеркою нового каналу буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne. Зокрема й тоді, коли канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак.
У команді також будуть працювати вихідці з каналу 112, додав Скидан. Сам він також працював техдиректором каналу "112 Україна" до його закриття у 2021 році.
"Ніхто не буде сперечатися, що цей канал із моменту свого запуску до його продажу Медведчуку, тобто до 2017 року, був каналом, який заклав основи сучасного новинного формату в Україні. Логічно, що ми хочемо запросити спеціалістів із цього каналу", – заявив він.
Студія майбутнього каналу розташована в Києві біля станції метро "Нивки".
Кропачова раніше називали "смотрящим" за вугільною галуззю від групи колишнього нардепа Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка").
Після зміни влади у 2019 року він зацікавився медіабізнесом, придбавши ТОВ "Інфо24", яке володіє ліцензією на супутникове мовлення з логотипом "ТВі" та ТОВ "ТРК "Погода ТБ"", яке володіло ліцензією телеканалу Business на цифрове ефірне мовлення в мережі "Зеонбуду".
У тому ж 2019 році Кропачов купив канал "Так TV", який має супутникову ліцензію, оформлену на компанію ТОВ "Так ТВ центр плюс". У грудні 2021 року, він придбав компанію "Ера продакшн".
У 2010-2014 роках він був депутатом Донецької облради, входив до фракції "Партії регіонів".