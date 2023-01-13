Фонд гарантування подав позов проти власника "Імексбанку" Клімова на понад 8 мільярдів
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що Фонд зібрав достатньо доказів про виведення менеджментом коштів з банку на користь його власника через схемне кредитування 36 позичальників. Йдеться, зокрема, про 41 кредитну угоду, або майже 56% балансового кредитного портфелю.
"Позичальники були пов’язані з Клімовим та мали незадовільний фінансовий стан. Враховуючи вимоги чинного законодавства до управління кредитним ризиком, такі позичальники взагалі не мали отримувати кредитів в банку", – пояснює Фонд.
Попри неповернення кредитів, з 2013 року банк неодноразово надавав згаданим позичальникам відстрочення сплати боргу і вивів з під застави високоліквідне забезпечення.
У переліку втрачених застав: майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, елітні дачні котеджі в Одеській області, комерційна нерухомість, депозитні кошти. Документально підтверджено виведення забезпечення вартістю понад 7,1 млрд грн. Все це – схема для уникнення стягнення коштів за рахунок застав.
Через це єдиним забезпеченням за вказаними кредитними угодами залишився стадіон "Чорноморець", з вартістю значно нижче заборгованості за кредитами.
При цьому, оцінку об’єкту кілька разів було безпідставно збільшено залученим банком оцінювачем: від 2,1 млрд грн у грудні 2011 року до 7,8 млрд грн у грудні 2014. Це перевищує вартість вдвічі більшого НСК "Олімпійський", наведену у відкритих джерелах. У підсумку заборгованість за кредитами на 13,4 млрд грн лишилась непогашеною.
Крім того, мала місце ще одна шахрайська схема з забезпеченням: заміна нерухомості та майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва за 13 кредитними угодами на фіктивну заставу.
Унаслідок цієї оборудки замість твердої застави у забезпечення за кредитами було оформлено майнові права за попередніми угодами щодо купівлі-продажу земельних ділянок в Одеській області, призначених для сільськогосподарського виробництва. Такі угоди на той час взагалі не могли бути укладені через встановлений Земельним кодексом України мораторій. Через цю схему банк втратив застави на понад 2 млрд грн.
"Указані дії стали причиною неплатоспроможності банку і нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами під час процедури ліквідації", – йдеться у повідомленні.
У Фонду нагадали, що з 26 січня 2015 року після рішення Нацбанку про визнання "Імексбанку" неплатоспроможним у банку булазапроваджена тимчасова адміністрація.Ізтравня 2015 року Фонд здійснює процедуру ліквідації установи.