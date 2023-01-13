Фонд гарантування подав позов проти власника "Імексбанку" Клімова на понад 8 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду Києва про відшкодування збитків АТ "Імексбанк" на суму близько 8,4 млрд грн проти власника банку та засновника ФК "Чорноморець" Леоніда Клімова.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що Фонд зібрав достатньо доказів про виведення менеджментом коштів з банку на користь його власника через схемне кредитування 36 позичальників. Йдеться, зокрема, про 41 кредитну угоду, або майже 56% балансового кредитного портфелю.

"Позичальники були пов’язані з Клімовим та мали незадовільний фінансовий стан. Враховуючи вимоги чинного законодавства до управління кредитним ризиком, такі позичальники взагалі не мали отримувати кредитів в банку", – пояснює Фонд.

Попри неповернення кредитів, з 2013 року банк неодноразово надавав згаданим позичальникам відстрочення сплати боргу і вивів з під застави високоліквідне забезпечення.

У переліку втрачених застав: майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, елітні дачні котеджі в Одеській області, комерційна нерухомість, депозитні кошти. Документально підтверджено виведення забезпечення вартістю понад 7,1 млрд грн. Все це – схема для уникнення стягнення коштів за рахунок застав.

Через це єдиним забезпеченням за вказаними кредитними угодами залишився стадіон "Чорноморець", з вартістю значно нижче заборгованості за кредитами.

При цьому, оцінку об’єкту кілька разів було безпідставно збільшено залученим банком оцінювачем: від 2,1 млрд грн у грудні 2011 року до 7,8 млрд грн у грудні 2014. Це перевищує вартість вдвічі більшого НСК "Олімпійський", наведену у відкритих джерелах. У підсумку заборгованість за кредитами на 13,4 млрд грн лишилась непогашеною.

Крім того, мала місце ще одна шахрайська схема з забезпеченням: заміна нерухомості та майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва за 13 кредитними угодами на фіктивну заставу.

Унаслідок цієї оборудки замість твердої застави у забезпечення за кредитами було оформлено майнові права за попередніми угодами щодо купівлі-продажу земельних ділянок в Одеській області, призначених для сільськогосподарського виробництва. Такі угоди на той час взагалі не могли бути укладені через встановлений Земельним кодексом України мораторій. Через цю схему банк втратив застави на понад 2 млрд грн.

"Указані дії стали причиною неплатоспроможності банку і нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами під час процедури ліквідації", – йдеться у повідомленні.

У Фонду нагадали, що з 26 січня 2015 року після рішення Нацбанку про визнання "Імексбанку" неплатоспроможним у банку булазапроваджена тимчасова адміністрація.Ізтравня 2015 року Фонд здійснює процедуру ліквідації установи.