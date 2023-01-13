Дефіцит торговельного балансу Китаю з РФ досяг рекордного рівня через зростання цін на енергоносії

Дефіцит торговельного балансу Китаю з Росією досяг минулоріч рекордних $38 млрд, оскільки світові ціни на енергоносії підскочили після початку війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Головного митного управління Китаю, у 2022 році друга за величиною економіка світу закупила в Росії товарів на $114,1 млрд, що на 44% більше, ніж роком раніше. Для порівняння, загальний імпорт Китаю з усього світу за рік зріс лише на 1,1%.



Водночас експорт до Росії зріс приблизно на 13% до $76,1 млрд. Це призвело до торговельного дисбалансу більш ніж утричі, ніж у попередньому році.



Китай став одним із небагатьох значних покупців – разом із Індією та Туреччиною – сирої нафти з Росії після того, як "Велика сімка" та європейські країни запровадили санкції, спрямовані на покарання Москви за вторгнення в Україну.



Хоча Китай не приєднався до США та їхніх союзників щодо обмеження ціни на російську нафту, Пекін отримав великі знижки на нафту з Росії.



Очікується, що цього року попит на енергію в країні зросте, оскільки економіка відновиться після того, як Пекін відмовився від Covid Zero.



Згідно з даними китайської митниці, загальний імпорт сирої нафти Китаєм минулого року зріс на 41,4% порівняно з 2021 роком у вартісному вираженні, хоча обсяги впали на 0,9%. Це відображує вплив стрибків міжнародних цін на енергоносії.