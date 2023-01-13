Уряд схвалив реформу автобусних міжміських перевезень

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що основна мета змін – полегшення доступу на ринок для нових перевізників, демонополізація ринку та підвищення рівня конкуренції між перевізниками.

"Фактично ми урівнюємо в праві працювати і надавати послуги людям всіх – і тих, хто роками господарював на маршрутах, і тих, хто донині міг тільки мріяти про право вийти на лінію. Завдяки цьому ми можемо отримати підвищення якості послуг. Бо лише на конкурентному ринку надавачі послуг змагаються за свого клієнта намагаючись підвищити якість послуги", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури мустафа Найєм.

Були зокрема внесені такі зміни:

скасовано можливість продовження строків дії дозволів на міжобласних маршрутах для перевізників, які вже працюють на лінії кілька років. Натомість запроваджені регулярні конкурси;

запроваджено подання документів для участі у конкурсі на міжобласних маршрутах в електронній замість паперової форми. Це дозволить прибрати людський фактор і мінімізувати корупційні ризики;

запроваджено систему балів для оцінки перевізника на конкурсі. За порушення правил дорожнього руху, залежно від тяжкості, претендент втрачає кількість балів.

передбачено обов’язок для учасників усіх наступних конкурсів на маршрути збільшити кількість транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – як мінімум 50 відсотків запланованих від загальної кількості автобусів на міських автобусних маршрутах з січня 2023 року (до 70% з 2025 року) та до 20% – на приміських.

Також передбачена заборона використовувати на маршрутах загального користування автобуси перероблені з вантажних транспортних засобів.