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Найбільші мережі АЗС знизили ціни на автогаз за тиждень на гривню за літр

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Найбільші мережі АЗС знизили ціни на автогаз за тиждень на гривню за літр
Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 7 по 13 січня, у мережах автозаправних станцій впала на 93 копійки – до 28,4 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,27 грн і 1,35 грн, до 28,72 і 28,63 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт зменшилась на 55 копійок, до 27,95 грн/л. На станціях "Авіас", KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 27,93 грн/л (-68 копійок), 27,89 грн/л (-88 копійок), 27,69 грн/л (-01,3 грн/л) і 27,37 грн/л (-1,17 грн) відповідно.

Найменше – 2 копійки на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі U.GO, де він наразі коштує найдорожче – 29,34 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,71 грн – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях "Авантаж 7", за 25,65 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн.

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