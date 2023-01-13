Суднобудівні компанії отримали рекордну кількість замовлень на танкери для скрапленого газу

Судобудівні компанії, що займаються будівництвом танкерів для перевезення скрапленого газу, отримали рекордне число контрактів за підсумками 2022 року.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Refinitiv, передає enkorr.

Видання відзначає, що 2022 року судобудівні заводи по всьому світу отримали 163 замовлення на будівництво танкерів для СПГ – це не тільки в два рази більше, ніж 2021 року, а й найвищий показник за весь час ведення цієї статистики з 2011 року.

Зараз у зв'язку з тим, що попит на СПГ в світі зростає, зокрема і як на перехідне, більш екологічне паливо, газові компанії запускають нові СПГ-проєкти, зростає потреба в більшій кількості танкерів.

Однак підвищені ціни й обмежені будівельні потужності можуть знизити здатність судобудівників багато заробляти, незважаючи на збільшення кількості замовлень.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року Європейський Союз став найбільшим у світі покупцем скрапленого природного газу, обійшовши Китай, Японію та Південну Корею.

До того зазначалося, що США на шляху до того, щоб цього року стати найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу (LNG), випередивши нинішнього лідера ринку Австралію після того, як завод у Техасі, який не працює, буде перезапущено.