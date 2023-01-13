Грошова маса в Україні за рік зросла на 21%, – НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 12% у 2021 році минулого року збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн, – до 2,51 трлн грн.

Про це йдеться в даних Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ, депозити за минулий рік збільшилися на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, – до 1,84 трлн грн.

У тому числі гривневі депозити зросли на 19,1%, або на 193,9 млрд грн, – до 1,21 трлн грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) – на 33,1%, або на 156,9 млрд грн, – до 631 млрд грн при подорожчанні долара за офіційним курсом на 34,1%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у 2022 році збільшилася на 19,6%, або на 130 млрд грн, – до 794,5 млрд грн, тоді як у 2021 році її зростання становило 11,2%.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн – до 666,1 млрд грн, що лише ненабагато перевищує темпи їх зростання у 2021 році – 12,5 %.

Резервні гроші банків у 2022 році підскочили на 55,1%, або на 44,9 млрд грн, – до 126,4 млрд грн: кошти на коррахунках збільшилися з 34,9 млрд грн до 77,4 млрд грн (зокрема обов'язкові резерви – з 51,9 млрд грн до 69,8 млрд грн), а готівка у касах – з 46,6 млрд грн до 49 млрд грн.

Банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати з 212,9 млрд грн до рекордних 457,5 млрд грн.

Обсяг кредитів минулого року знизився на 3,8%, або на 39,1 млрд грн, – до 989,8 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн – до 724 млрд грн, тоді як валютні – на 25,7 млрд грн, до 265,8 млрд грн.

Як повідомлялося, обсяг коштів на коррахунках банків 11 січня, коли почали діяти нові підвищені вимоги Національного банку України до обов’язкових резервів, зріс до 140,56 млрд грн з 73,52 млрд грн напередодні та 70,99 млрд грн на два дні раніше.