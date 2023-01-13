Мінекономіки планує повністю повернути закупівлі на Prozorro навесні

У Мінекономіки припускають, що навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю Укрінформу.

"У постанові Кабміну закладено термін шість місяців. Саме цей період, за словами міністра енергетики (Германа Галущенка – ред.), знадобиться для повного відновлення енергосистеми за умови відсутності ворожих влучань в об'єкти енергоінфраструктури. Однак, я дуже сподіваюся, що до аукціонів ми повернемося раніше", – сказала Бігун.

За її словами, наразі розглядаються кілька варіантів, залежно від того, наскільки ефективно себе покажуть закупівлі без трираундового аукціону, як буде змінюватися ситуація з енергетикою в країні та наскільки адаптується бізнес.

Бігун припустила, що, можливо, ситуація стабілізується вже навесні, і можна буде повністю повернути аукціони. Інший варіант – запровадити опціональні аукціони.

"Зараз у Prozorro триває розробка (процедури – ред.) для Світового банку, аби закупівлі World Bank для відбудови країни можна було здійснювати через Prozorro. Однією з вимог Світового банку є запровадження опціональних аукціонів, оскільки було чимало дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівель. Ми розраховуємо, що за місяць-два таку процедуру для Світового банку ми запровадимо в Prozorro, і цей функціонал ми могли б перенести на всі закупівлі в системі – замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон", – зазначила Бігун.

Крім того, у Міністерстві розглядають варіант зробити аукціони обов’язковими для дороговартісних закупівель.

"Адже якщо йдеться про закупівлі на, скажімо, десятки мільйонів гривень, то учасники точно в змозі забезпечити себе безперебійним інтернетом", – додала Бігун.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що збої в електропостачанні впливають на проведення аукціонів на майданчику Prozorro. Через це уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі торги не скасовували.