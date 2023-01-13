АРМА знайшла управителя для активів російського виробника будматеріалів вартістю 2 мільярди

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) обрало управителем для арештованих активів виробника будівельних матеріалів ТОВ "Аерок" корпорацію "Харківські будматеріали".

Як повідомляє пресслужба АРМА, загалом у конкурсному відборі взяли участь 11 компаній.

Згідно із повідомленням, корпорація "Харківські будматеріали" отримала право управляти активами відомого в Україні виробника бетонної продукції, "запропонувавши найбільш прийнятну програму управління, з якої вбачається комплексний підхід до аналізу ситуації, яка склалася на ринку будівельних матеріалів, можливих ризиків, а також найвигідніші економічні умови".

Конкретні зобов'язання управителя арештованого підприємства АРМА не уточнює.

Корпорація "Харківські будматеріали" спеціалізується на виробництві пористого бетону автоклавного твердіння (газобетону), цегли, газоблоку, бетону та інших будівельних матеріалів.

"Наразі АРМА вже оголосило конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності для проведення оцінки арештованих активів, після завершення якої буде укладено договір з обраним управителем", – зазначається у повідомленні.

За даними сервісу Opendatabot, власниками корпорації "Харківські будматеріали" вказано НВФ "Інтерфакт ЛТД.", ТОВ "Курязький завод силікатних виробів", ТОВ "АТП "Харківські будматеріали" та ТОВ "Константа-2012", а її директором – харківський бізнесмен, колишній голова "Аграрного фонду" та ДАК "Хліб України" Сергій Хорошайлов.

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Як повідомлялося, у червні 2022 року суд за клопотанням прокуратури заарештував та передав АРМА активи ТОВ "Аерок", які оцінювалися у суму 2 млрд грн.

У жовтні АРМА оголосила конкурсний відбір управителя для транспортних засобів, нерухомого майна у Київській та Львівській областях, корпоративних прав та статутного капіталу "Аерок".

ТОВ "Аерок", що працює на українському ринку з грудня 2006 року, є одним з лідерів ринку виробів з пористого бетону в Україні. Компанія має заводи в Обухові та Березані, планувала запустити завод у Львівській області у 2022 році.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Аерок" виступає "Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх" (100%). До жовтня 2021 року бенефіціаром було вказано російське ПАТ "Група ЛСР", основним власником якого є російський підприємець Андрій Молчанов.