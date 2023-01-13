Україні не вистачить обіцяних коштів від США та ЄС через затягування війни, – Мінфін
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко написав у колонці для видання TIME, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль у тому, як ми пройдемо 2023 бюджетний рік. Ми вітаємо пропозицію США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Європейської Комісії розпочати нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні у 2023 році. Але в умовах тривалої війни цього недостатньо", – наголосив Марченко.
Він нагадав, що на початку російського вторгнення міжнародні партнери оцінили дефіцит бюджету України на рівні $5 млрд yа місяць до кінця 2022 року.
"Станом на початок грудня ми отримали трохи більше $28 млрд з необхідних $50 млрд. Національному банку України довелося надрукувати ще $12 млрд, щоб забезпечити всі необхідні видатки бюджету", – зауважив Марченко.
Він додав, що у 2023 році дефіцит державного бюджету України прогнозується на рівні $38 млрд. При цьому масовані ракетні обстріли по всій території України збільшують витрати на відбудову та економічні втрати у цьому році.
Для подолання цих викликів Україна пропонує створити платформу для координації фінансової допомоги за участю міжнародних партнерів за аналогом майданчика для військової допомоги на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
"Ідея створення цієї платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за одним столом країни-члени G7 та міжнародні фінансові інституції для обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також для забезпечення своєчасного та ефективного спрямування фінансової допомоги від різних донорів. Така співпраця сприятиме підвищенню ефективності надання коштів", – наголосив Марченко.
"За участі України у ролі співголови, платформа може розробити ефективні та стійкі механізми координації фінансової підтримки України, а також стати цінною моделлю для інших країн для використання в майбутньому", – додав голова Мінфіну.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів планує залучити у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету майже $38 млрд від міжнародних партнерів, зокрема від США, ЄС та МВФ, у тому числі $18 млрд – від США, $15 млрд – від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел. Найбільшу суму планується отримати у перші місяці 2023 року – понад $4 млрд на місяць.
Однак у грудні минулого року директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначала, що руйнування української енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів Росії збільшує потреби України у фінансовій допомозі приблизно на $1 мільярд на місяць на додаток до попередніх оцінок у $3-4 мільярди. Водночас вона висловила впевненість, що міжнародні партнери зможуть надати ці кошти.