Мінцифри допоможе 20 малим українським бізнесам вийти на польський ринок
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
Як повідомляється, бренди отримають індивідуальну траєкторію допомоги – від базового аналізу продукту для іноземного ринку до виготовлення текстового та візуального контенту для промоції продукції компанії в онлайні.
Представникам бізнесу буде надано маркетингову та юридичну допомогу для налагодження експортних процесів між українським бізнесом та партнерами за кордоном. Також учасники експортного пілоту отримають рекламне просування на ринку Польщі, яке здійснюватимуть залучені у проект агенції.
"Ми продовжуємо підтримку тимчасово релокованих до Польщі українських підприємців після створення центру "Дія.Бізнес" у Варшаві у 2022 році. Саме фахівці центру будуть надавати консультації учасникам пілоту щодо експорту їхніх товарів на польський ринок", – розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
Серед переможців – бренди з виробництва техніки, крафтових товарів, рослинних олій, корисних смаколиків, сублімованих ягід, кави, косметики та засобів гігієни, дитячих іграшок, одягу для жінок, чоловіків та навіть домашніх улюбленців:
- snEco – crunchy cheese balls
- Magnesium goods
- MIRTEX
- Roast One
- Waily
- Tatoshka
- Liswood
- GNZ (Generation in Zoom)
- Noble Pet
- U-CON
- UNApack
- MIRATER
- Framiore
- Agro Busk
- Andreas Moskin
- Endorfine
- Panfruit
- MFT – my favorite toothpaste
- Brancho
- Econad
Допомагатимуть учасникам провідні маркетингові агенції, яких було відібрано як партнерів програми за допомогою конкурсу на попередньому етапі пілотної програми підтримки: Webpromo та Nebo ideas agency.
У межах проєкту буде створено каталог учасників з найбільшим потенціалом для експорту та pop-up-вітрини у форматі онлайн.